İspaniya AVRO-2020-yə vəsiqəni rəsmiləşdirdi

AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində VIII tura yekun vurulub. Milli.Az matc.az-a istinadən bildirir ki, son gündə 4 qrupda 9 oyun keçirilib.

D qrupunda İsveçrənin qonağı olan İrlandiya qələbə qazanacağı təqdirdə, noyabrdakı matçların nəticəsindən asılı olmayaraq final mərhələsinə adlayacaqdı. Amma irlandlar bu görüşdə məğlubiyyətlə üzləşiblər.

F qrupunun lideri İspaniya İsveçin qonağı olub. İspaniyalıları Avropa çempionatına vəsiqə qazanmaq üçün heç-heçə də qane edirdi. Sözügedən komanda məhz 1 xal qazanmaqla bu vəzifənin öhdəsindən gəlib.

G qrupunda Latviyanı qəbul edən İsrail şansını davam etdirmək üçün mütləq qələbə qazanmalıydı. Meydan sahibləri bu görüşdə inamlı qələbəyə seviniblər.

J qrupunda Finlandiya - Ermənistan və Yunanıstan - Bosniya və Herseqovina qarşılaşmalarının nəticəsi qrupdakı vəziyyətə aydınlıq gətirə bilərdi. Finlər doğma meydanda darmadağına seviniblərsə, bosniyalılar səfərdə məğlubiyyətlə üzləşiblər.

AVRO-2020-nin seçmə mərhələsi

VIII tur

15 oktyabr

D qrupu

İsveçrə - İrlandiya 2:0

Qol: Seferoviç, 16. Daffi, 90+3-öz qapısına.

Cəbəllütariq - Gürcüstan 2:3

Qol: Kaskyaro, 66. Çipolina, 74 - Xaraişvili, 10. Kankava, 21. Kvilitaya, 84.

F qrupu

İsveç - İspaniya 1:1

Qol: Berq, 50 - Rodriqo, 90+2.

Rumıniya - Norveç 1:1

Qol: Mitrita, 62 - Sorlot, 90+2.

Farer adaları - Malta 1:0

Qol: Baldvinsson, 71.

G qrupu

İsrail - Latviya 3:1

Qol: Dabbur, 16; 42. Zahavi, 26 - Kamess, 40.

J qrupu

Finlandiya - Ermənistan 3:0

Qol: Yensen, 31. Pukki, 61; 88.

Lixtenşteyn - İtaliya 0:5

Qol: Bernardeski, 2. Belotti, 70; 90+2. Romanyoli, 77. El Şaaravi, 82.

Yunanıstan - Bosniya və Herseqovina 2:1

Qol: Pavlidis, 30. Kovaçeviç, 88-öz qapısına - Qoyak, 35.

