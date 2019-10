BMT nüvə müharibəsi risklərinin artdığını bəyan edib

“Dünyada nüvə müharibəsinin riskləri artır. Mövcud vəziyyət təhlükəli hala gəlib. Bunun üçün isə bir çox səbəblər mövcuddur. Bunlar - ölkələr arasında etimadın, dialoqun olmaması, elmin və yeni texnologiyaların sürətli inkişafıdır”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş katibinin müavini İzumi Nakamitsu “Kommersant” a müsahibəsində bildirib.

“Təəssüf ki, dövlətlər arasında, o cümlədən nüvə silahına sahib olan güclər arasında etimad ciddi şəkildə pozulur. Dialoqun olmamasını da qeyd etmək lazımdır. Görünür, güclü dövlətlər hərbi imkanları diplomatiya, danışıqlar və dialoqdan daha çox dəyərləndirməyə başlayıblar”.

Onun sözlərinə görə, beynəlxalq münasibətlərdə də kəskin ritorikaya çevrilən ümumi bir pisləşmə mövcuddur: “Acınacaqlı vəziyyət gözümüzün qarşısında inkişaf edir”, deyə BMT rəsmisi əlavə edib.



