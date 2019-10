ABŞ-ın vitse-prezidenti Mayk Pens və dövlət katibi Mayk Pompeo bu gün Türkiyəyə səfər edəcək.

Publika.az xəbər verir ki, bu haqda ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib.

Yüksək vəzifəli qonaqlar Ankarada prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcək. Görüşdə Suriyadakı vəziyyət, o cümlədən “Sülh çeşməsi” əməliyyatının müzakirə ediləcəyi gözlənilir.

