İspaniya AVRO-2020-nin final mərhələsində, İtaliyadan darmadağın - GECƏNİN NƏTİCƏLƏRİ

Bu gün Avro-2020-nin seçmə mərhələsində 8-ci tura yekun vurulub.

Qol.az-ın məlumatına görə, D, F, G və J qruplarında ümumilik 9 matç keçirilib.



F qrupunda İspaniya səfərdə İsveçlə bərabərə qalıb - 1:1. Bu qələbə ilə xalını 20-yə yüksəldən qonaq komanda Avro-2020-nin finalına vəsiqəni təmin edib.

