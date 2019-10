Brazıliyada qaz zavodunda partlayış olub: 4 nəfər ölüb

Bakı. Trend:

Braziliyanın şimalında qaz zavodunda partlayışın baş verməsi nəticəsində dörd nəfər ölüb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "G1" portalı bildirib.

Məlumata əsasən, saat 10.00-da oksigen və asetilen istehsal edən bir fabrikdə partlayış baş verib.

Bildirilir ki, ballonları doldurması ilə məşğul olan dörd nəfər həlak olub.

Partlayış nəticəsində müəssisənin iki işçisi də xəsarət alıb, onlar yüngül xəsarətlərlə xəstəxanalara yerləşdiriliblər.

