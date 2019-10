Türkiyə SQ Suriyadakı əməliyyat çərçivəsində 600-dən çox terrorçunu zərərsizləşdirib

Bakı. Trend:

Türkiyə Silahlı Qüvvələri "Sülh bulağı" əməliyyatı başlandıqdan bəri 611 PKK / PYD-YPG terrorçusunu zərərsizləşdirib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi bildirib.

Bildirilir ki, Fıratın şərqində uğurla davam edən "Sülh bulağı" əməliyyatı zamanı ümumilikdə 611 PKK / YPG terrorçusu zərərsizləşdirilib.

Qeyd edək ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri oktyabrın 9-da Suriyanın şimalında "Sülh bulağı" adı altında hərbi əməliyyatlara başlayıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.