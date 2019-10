Notr-Dam kilsəsi haqqında serial çəkiləcək

Fransanın "Vendome" şirkəti Paris Notr-Dam kilsəsində baş verən yanğın barəsində serial çəkmək qərarına gəlib.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, film kilsədə jurnalist tədqiqatları aparmış "The New York Times" qəzetinin məqalələri əsasında çəkiləcək.

Məlumatda bildirilib ki, serial 4-6 hissədən ibarət olacaq. "Vendome"un rəhbəri Filip Ruselle deyib: "Ekran əsərini mümkün qədər faktlara əsaslandırmağa çalışacağıq. Ssenaridə dəyişikliyin olması istisna deyil. Yanğınla bağlı yeni faktlar üzə çıxdıqca filmə əlavə olunacaq".

Xatırladaq ki, Notr-Dam kilsəsində yanğın bu ilin aprelin 15-də baş verib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.