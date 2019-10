ABŞ-ın Kaliforniya ştatında 4.7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Geoloji ximdəti bildirib.

Məlumata əsasən, yeraltı təkanlar "UTC" vaxtı ilə saat 19:42 qeydə alınıb. Zəlzələnin ocağı San-Benito dairəsindən 16 kilometr cənub-şərqdə, ocağı isə 9,7 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Mümkün xəsarət alan və dağıntı barədə məlumat verilməyib.

Milli.Az

