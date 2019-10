Oktyabrın 15-də Elena (Montana ştatı, ABŞ) şəhərindəki ibtidai məktəbdə əldəqyırma partlayıcı qurğu işə düşüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

Məlumata əsasən, partlayıcı qurğu bu gün səhər Rossiter ibtidai sinifin meydançasında tapılıb:

"Tez bir zamanda qurğu partlayıb. Yaralanan olmayıb".

Hadisə yerinə Federal Təhqiqat Bürosunun və Montana Post Patrul Xidmətinin əməkdaşları gəliblər.

Milli.Az

