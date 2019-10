Azərbaycan Dövlət Universitetinin dosenti Sabir Qəhrəmanov vəfat edib.

Publika.az xəbər verir ki, 82 yaşlı professor xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, S.Qəhrəmanov 60 ilə yaxın Azərbaycan Dövlət Universitetində çalışıb. Ona 2012-ci ildə fəxri professor adı verilib.

Allah rəhmət eləsin.

Muxtar

