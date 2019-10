Pens Ərdoğanla görüşmək üçün Ankaraya getdi

ABŞ vitse-prezidenti Mayk Pens bu gün Suriyadakı vəziyyətin tənzimlənməsi üzrə danışıqlar aparmaq üçün Türkiyənin paytaxtı Ankaraya yola düşür.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti bildirib.

Bildirilir ki, 17 oktyabrda ABŞ vitse-prezidenti Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan ilə ikitərəfli görüşdə iştirak edəcək:

"Görüşdə vitse-prezident Pens, Prezident (ABŞ-ın Donald) Trampın (Suriyada) nizamlanma əldə edilənə qədər Türkiyəyə qarşı sərt iqtisadi sanksiyalarını qüvvədə saxlamasına sadiqliyini təsdiqləyəcəkdir".

Nümayəndə həyətində ABŞ dövlət katibi Mayk Pompeo, milli təhlükəsizlik müşaviri Robert O'Brayen və ABŞ-ın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Ceyms Cefrinin də olduğu bildirilir.

Milli.Az

