Soyada baxaraq əcdadlarınız barədə nəsə öyrənmək mümkündür - NECƏ?

Soyada baxaraq əcdadlarınız barədə nəsə öyrənmək mümkündür.



Metbuat.az bildirir ki,Trend-in məlumatına görə, belə bir iddia ilə Rusiya Elmlər Akademiyasının Arxeoqrafiya Komissiyasının Ural şöbəsinin sədri Aleksey Mosin çıxış edib.

Alimin sözlərinə görə, bunun üçün ilk növbədə ailədə olan yaşca böyüklərdən ilkin məlumatları soruşub öyrənmək lazımdır. Bundan sonra isə arxiv sənədləri mütləq araşdırılmalıdır. O deyib: "Açığı deyim ki, bu, çox mürəkkəb işdir. Arxivlərlə işləyərkən bir çox şəhər arxivlərinə, hətta bəzən başqa ölkələrin arxivlərinə də müraciət etməli ola bilərsiniz. Tapdığınız arxiv sənədləri köhnəlmiş olduğundan oxunması, araşdırılması da çətin ola bilər".

