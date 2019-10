2021-ci ildə ABŞ-ın Florida ştatındakı Mayami şəhərində də "Formula 1" üzrə Qran-pri keçiriləcək.

"Report"un məlumatına görə, bununla bağlı "Formula 1" və Mayami rəsmiləri arasında razılıq əldə olunub. Yarış "Mayami Dolfins"in ev oyunlarını keçirdiyi "Hard Rock Stadium"un ətrafında gerçəkləşəcək. Qran-prinin şəhər küçələrində təşkilinə dair müraciət isə yerli rəhbərliyin sərt etirazı ilə qarşılanıb.

Qeyd edək ki, ABŞ-da daha bir Qran-pri Texas ştatındakı Ostin şəhərində keçirilir.



