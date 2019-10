Bakıda üç ay əvvəl itkin düşən kişi tapılıb.

İyulun 13-də İ.Qələmov adlı şəxs paytaxtın Qaradağ rayonunda yaşadığı ünvandan çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin 11-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində İ.Qələmov tapılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.