"Playboy" modeli prezidentliyə namizəd oldu

Xorvatiyada gələn il prezident seçkiləri keçiriləcək.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 31 yaşlı keçmiş "Playboy" modeli və realiti şou ulduzu Ava Karabatik də prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Sosial media hesabından qalmaqallı açıqlamalar verən Ava bir çox islahatlar həyata keçirəcəyini deyib.

Model prezident seçiləcəyi təqdirdə, narkotik vasitələrindən istifadə və əxlaqsızlığı qanuniləşdirəcəyini, eyni zamanda abortun qadağan edəcəyini dilə gətirib.

"Siyasət mənim ikinci sevgimdir. Vətənimin başına gələn xoşagəlməz hallara səssiz qala bilmərəm. Gənclər ölkəni tərk edir, doğumların sayı azalır", - o qeyd edib.

Milli.Az

