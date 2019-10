"Maşın"ın ilk final gecəsi baş tutdu

"Maşın" realiti-şousunun "Maskarad" adlı sürətinin final mərhələsinin ilk gecəsi baş tutub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, "Opel İNSİGNİA" avtomobili uğrunda mübarizəni aparıcılar Lalə Mustafayeva, Suna Qasımoğlu və müğənni Ramal İsrafilov aparır.

Bu gündən SMS səsverməsi dayandırılıb və iştirakçılar oyunun şərtlərinə əməl edərək dözüm nümayiş etdirməldirlər.

Final qaydalarına əsasən, iştirakçılar iki saatdan bir əllərini digəri ilə əvəz edə bilərlər. Maşın üzərində əl sürüşdürmək qadağandır.

Buna baxmayaraq, onlar kifayət qədər su və qida ilə təmin olunacaqlar.

Milli.Az

