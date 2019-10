ARB TV-nin "Sayqa ilə" verilişinin qonağı meyxanaçı Samirə Yusifqızı olub.



Metbuat.az bildirir ki, Meyxanaçı Samirə sənətdəki mövqeyindən danışıb. O, özünü həm meyxana, həm də toylar kraliçası elan edib:



“Mən Azərbaycanda yeganə xanım meyxanaçıyam. Həm də meyxana kraliçasıyam, eyni zamanda da toylar kraliçasıyam. Mənlə bədahətən meyxana deməyə rəqib axtarıram. Gəlsinlər, bir şərtlə ki, gələndə heç nə yazıb gətirməsinlər”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.