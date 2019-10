Onun sinəsini göstərən qara libası müzakirələrə səbəb olub

Metbuat.az bildirir ki, Müğənni Mina Hüseyn yenidən sosial medianın dəqqət mərkəzinə düşüb. Əlində şərab badəsi ilə foto paylaşan müğənninin açıq-saçıq geyimi birmənalı qarşılanmayıb. Onun sinəsini göstərən qara libası müzakirələrə səbəb olub.

Minanın sözügedən fotosunu təqdim edirik:

(AzNews.az)

