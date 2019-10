Kanada Türkiyəyə silah satışını dayandırdı - Sabitliyi poza bilər

Kanada hökuməti rəsmi Ankaranın Suriyada apardığı antiterror əməliyyatına cavab olaraq Türkiyəyə silah satışını müvəqqəti dayandırıb.

Metbuat.az bildirir ki, Bu barədə Kanada Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bəyanatda Ottavanın hərbi əməliyyatı qətiyyətlə qınadığı bildirilib. "Bu birtərəfli hərəkətlər onsuz da kövrək bir bölgənin sabitliyini poza bilər, humanitar vəziyyəti gərginləşdirə və Türkiyənin üzv olduğu Qlobal Koalisiya tərəfindən İŞİD-ə qarşı əldə etdiyi tərəqqini ləğv edə bilər”, - deyə məlumatda vurğulanıb. Qeyd olunub ki, Kanada 2018-ci ildə Türkiyəyə 87 milyon dollar miqdarında silah satıb.

(Qafqazinfo.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.