Nepalın Baş naziri Xadqa Praşad Şarma Oli Azərbaycana səfərə gələcək.

"Report" Nepal KİV-inə istinadən xəbər verir ki, Nepalın Baş naziri oktyabrın 25-26-da Bakıda keçiriləcək Qoşulmama Hərəkatının XVIII sammitində iştirak edəcək.

Xatırladaq ki, sammit zamanı quruma sədrlik üç il müddətində Azərbaycana keçəcək.



