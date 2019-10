Pentaqondan daha bir HƏMLƏ: Silahlarını Türkiyəyə...

Pentaqon Türkiyə ilə silah ticarətinin sanksiyalardan zərər görməməsi üçün hərəkətə keçib.

Publika.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyinə satacağı silahlar sanksiyalardan azad olacaq.

Adını açıqlamayan ali Pentaqon təmsilçisinin jurnalistlərə verdiyi açıqlamaya görə, bunun üçün Maliyyə Nazirliyi xüsusi sənəd hazırlayacaq.

Türkiyənin Suriyadakı fəaliyyətlərinə son vermək üçün Ankara ilə diplomatik görüşləri davam etdirmək istədiklərini bildirən təmsilçi bu ölkə ilə münasibətlərinə mövcud böhrandan da uzaq məsafədə baxmaq istədiklərini qeyd edib.

Qeyd edək ki, ABŞ “Sülh çeşməsi” əməliyyatına görə Türkiyənin Milli Müdafiə daxil olmaqla, 2 nazirliyi və 3 nazirini sanksiya siyahısına salıb.

