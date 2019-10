Bir neçə gün öncə sevgilisi Ketlin Karter ilə münasibətinə son qoyan amerikalı müğənni Mayli Sayrus yeni sevgili tapıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Kodi Simpsonla eşq yaşayan ifaçı yataqdan paylaşım edib. Üzlərini "Joker" filmindən ilhamlanaraq boyayan cütlüyün fotosu maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Sayrusun 8 aylıq əri, aktyor Liam Hemsvorta bloqer Ketlin Karterlə xəyanəti cütlüyün boşanmasına səbəb olmuşdu.

