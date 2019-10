"İsmayıllı Quşçuluq" ASC-nin 175 509 ədəd adi, sənədsiz, adlı səhmi Bakı Fond Birjası QSC-də satışa çıxarılacaq.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, açıq hərrac noyabrın 5-də keçiriləcək.

Bakı Fond Birjası QSC-də keçiriləcək açıq hərracda iştirak etmək istəyənlər hərracın keçirilmə tarixinə 3 iş günü qalmışa qədər hərracın təşkilatçısı "İnvestAZ" QSC İnvestisiya Şirkətinə və ya Bakı Fond Birjası QSC-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə müraciət edə bilərlər.

Milli.Az

