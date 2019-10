Bloqerin açıq-saçıq FOTOları yayıldı

Sosial şəbəkələrdə məşhurlaşan bloqer Cesika Devisin açıq-saçıq fotoları ona problemlər yaradıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, onun gəncliyində jurnallar və saytlar üçün çəkdirdiyi çılpaq şəkillər naməlum şəxslər tərəfindən tanışlıq saytlarına yerləşdirilib.

Yaşlı kişilərə Cesikanın şəkilləri göstərilib. Bununla yanaşı, həmin şəxslər daha da inandırıcı olmaq üçün bloqerin valideynlərinin şəkillərindən də istifadə edib.

Cesika aidiyyəti qurumlardan yardım istəyib. Həmin şəxslərin tezliklə tapılması və məsuliyyətə cəlb olunması üçün əlindən gələni edəcəyini də bildirib.

Milli.Az

