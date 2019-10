Müğənni Aytac Vidadiqızının son paylaşımı maraqla qarşılanıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, həyat yoldaşı ilə fotosunu "İnstagram" səhifəsində yayımlayıb. İfaçı paylaşımını belə şərh edib:

"Gözümün qarası sənsən".

Foto izləyicilər tərəfindən çox bəyənilib. Onlar müğənniyə xoşbəxtlik arzulayıblar.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

Milli.Az

