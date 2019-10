"AccessBank"dan sahibkarlar üçün "Sərfəli başlanğıc" biznes paketi

Biznesinizin inkişafı üçün hər zaman etibarlı və güclü tərəfdaşa ehtiyacınız var. Məhz bu cür tərəfdaşla qarşıya qoyulan hədəflərə daha tez çatmaq mümkündür.

Metbuat.az bildirir ki, AccessBank fərdi sahibkar və hüquqi şəxs olan yeni müştərilərə "Sərfəli başlanğıc" biznes paketini təklif edir.

Belə ki, hesab üzrə minimal dövriyyə tələbinə cavab verən müştərilər biznes paketi əldə edərək qoşulduqları ilk 3 ay ərzində aşağıdakı üstünlüklərdən faydalana bilər:

Üstəlik, biznes hesablardakı qalıqlara illik 3%-dək gəlir də verilir. Bu hələ harasıdır! Yeni müştərilərə hesabın açılması, biznes kartlar, onlayn bankçılıq, əməkhaqqı kartları tamamilə PULSUZDUR!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.