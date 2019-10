54 yaşlı ulduz yenə HEYRAN ETDİ - FOTO

54 yaşlı məşhur Hollivud aktrisası pərəstişkarlarını cazibədar şəkilləri ilə tez-tez sevindirir.

Milli.Az xəbər verir ki, Elizabet Herli yeni fotosunu "İnstagram" izləyiciləri ilə bölüşüb. Aktrisa hər zaman ideal bədən quruluşunu nümayiş etdirərək illərə meydan oxuduğunu göstərir.

Bu dəfə də o, su hovuzunda çəkilən yarıçılpaq fotosunu pərəstişkarlarının ixtiyarına buraxıb.

Aktrisanın izləyiciləri fotonu çox bəyəndiklərini bildiriblər:

"Həmişəki kimi çox cazibədar görünürsən, bu gözləri fərq etməmək mümkün deyil", "Liz sən heç qocalırsanmı?" - qeyd ediblər.

Sözügedən fotonu təqdim edirik. (ölkə.az)

