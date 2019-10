“Türkiyənin böyük miqdarda, sonsuz əsgəri var”.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞın “Fox News” kanalının xəbərlər proqramına telefon vasitəsilə bağlanan prezident Donald Tramp deyib.

Türkiyənin “Sülh çeşməsi” əməliyyatı ilə bağlı fikirlərini bölüşən prezident bildirib ki, türk ordusu ölkənin sərhədlərini qorumaq üçün Suriyadadır.

“Türklər illərdir ki, PKK ilə döyüşür. Sanki insanların nahara çıxması kimi. Bizim Suriyadan ayrılmaq vaxtımızdır. Ayrılacağıq”, - Tramp bildirib.

Zümrüd

