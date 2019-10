Rusiyada Basta ləqəbi ilə tanına reper və prodüser Vasili Vakulenko rəsmi olaraq "Rostov SKA" futbol klubunun sahibi olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçinin satın aldığı klub Rusiyanın üçüncü divizionunda çıxış edir.

Qeyd edək ki, Basta daha öncə klubun şərəfinə mahnı yazmışdı.

