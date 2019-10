Bakı Metrosunda olarkən tnımadığı şəxsin təcavüzünə məruz qalan gənc qadın bu barədə məlumat paylaşıb.

Publika.az xəbər verir ki, Tahirə Ali adlı sosial şəbəkə istifadəçisi bu gün metronun "Elmlər Akademiyası" stansiyasında basabas zamanı tanımadığı şəxsin onun bədəninə qəsdən toxunduğunu, hətta çimdiklədiyini bildirib. Ona qarşı seksual xarakterli hərəkətlər etmiş şəxsi yumruqla vuran qadın həmin şəxsin fotosunu feysbukda paylaşıb.

Muxtar

