"Abşeron" yatağında ilk hasilata 2021-ci ilin əvvəlində başlanılacaq

Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Abşeron" qaz-kondensat yatağında kommersiya qazının hasilatına 2021-ci ilin əvvəlində başlanılması planlaşdırılır.

"Report" xəbər verir ki, bunu "Total E&P Azerbaijan" şirkətinin icraçı direktoru Denis Lemarşal bildirib.

Onun sözlərinə görə, kəşfiyyat-hasilat quyusunda qazma işləri və təmizləmə yekunlaşıb, hazırda sınaq işləri aparılır.

O, quyuda qazma işləri aparan "Heydər Əliyev" yarımdalma qazma qurğusunun yaxın həftələrdə təhvil veriləcəyini qeyd edib: "Birinci faza çərçivəsində hasil edilən qazın daxili bazara yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Qazma işləri gözləntilərimizdən də yaxşı oldu. Yatağın növbəti işlənmə mərhələsi ilə bağlı tərəfdaşımız SOCAR-la danışıqlar aparırıq".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.