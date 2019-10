Azərbaycanın Daxili işlər naziri, general-leytenant Vilayət Eyvazova ağır itki üz verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, nazirin bacısı bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib.



Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.