AÇ-2020-nin seçmə mərhələsində növbəti matçlar keçirilib.

Milli.Az xəbər verir ki, F qrupunda qərarlaşan İspaniya Stokholmda yerləşən "Friends Arena"da İsveçin qonağı olub. Qarşılaşma 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

İsveç - İspaniya - 1:1

Qollar: Markus Berq, 50 - Rodriqo, 90+2

Milli.Az

