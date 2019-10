Əfqanıstanda Mİ-17 tipli hərbi helikopter qəzaya uğrayıb.

Publika.az xəbər verir ki, Məzari Şərif şəhərində baş verən hadisə nəticəsində 1 pilot və 6 əsgər həlak olub.

Qəzaya səbəb texniki nasazlıq göstərilir.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.