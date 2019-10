AÇ-2020-nin seçmə mərhələsində növbəti matçlar keçirilib.

Milli.Az xəbər verir ki, J qrupunda qərarlaşan Lixtenşteyn Vadutsdakı "Reynpark" stadionunda İtaliyanı qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İtaliya qrupda keçirdiyi 8 oyunun hamısında qalib gəlib.

Lixtenşteyn - İtaliya - 0:5

Qollar: Federiko Bernardeski, 2, Andrea Belotti, 70, 90+2, Alessio Romanyoli, 77, Stefan Əl-Şəravi, 82

