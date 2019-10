Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağa gəldi

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Endryu Şafer (ABŞ), İqor Popov (Rusiya), Stefan Viskonti (Fransa), ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspşik və onları müşaiyət edən vəzifəli şəxslər oktyabrın 16-də Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə gəliblər.

Diplomatlar Xankəndində Dağlıq Qarabağdakı erməni separatçı rejiminin rəhbəri Bako Saakyanla görüşüblər.

Görüşdə münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı danışıqların hazırkı vəziyyəti, qoşunların təmas xəttindəki durum müzakirə olunub.

Həmsədrlər daha sonra Bakıya yola düşəcəklər.

