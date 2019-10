UNEC artıq bir neçə ildir ki, AzeriLight neftinin dünya bazar qiymətini proqnozlaşdırır.

Dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişiklikləri nəzərə alaraq, yenilənmiş müqayisəli proqnozu təqdim edirik:

Dünya bazarında neftin faktiki və proqnoz qiyməti (barrel – dollar)

CƏDVƏL

(Trend)

