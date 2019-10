SOCAR: Neft Daşlarında 570 aktiv quyu mövcuddur

Bakı. Ləman Zeynalova - Trend:

Bu gün Neft Daşları yatağında 570 aktiv quyu mövcuddur.

Trend-in məlumatına görə, bunu SOCAR-ın Yataqların işlənməsi üzrə vitse-prezidenti Yaşar Lətifov Bakıda keçirilən Xəzər Texniki Konfransında deyib.

O qeyd edib ki, bu gün yatağın ərazisinin 340 kilometri istifadə olunur və burada 58 fəal sahə, 14 produktiv üfüq var.

Y.Lətifovun sözlərinə görə Neft Daşlarının istismar tarixində 175 milyon ton neft istehsal olunub və indi bərpa faizi 50 faizə bərabərdir: “10 milyon ton həcmində ehtiyatlar qalır. Geoloji ehtiyatlar da 10 milyon ton təşkil edir”.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.