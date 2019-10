Uşaqların lüt şəkillərini telefonunda saxlayan pedofil qadın həbs olundu - FOTO

Telefonunda 2000-ə yaxın çılpaq uşaq şəkilləri tapılan qadın saxlanılıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, İngiltərədə yaşayan 24 yaşlı Jasmine Rowbottom adlı qadın azyaşlı porno görüntülərini telefonunda saxladığına görə hakim qarşısında ifadə verib.

Qadın ifadəsində pedofil olduğunu təkzib edib. O bildirib ki, kompüterinə virus düşməsi nəticəsində uşaq şəkilləri açılıb.

Lakin onun pedofil olduğu ifşa edilib. Qadın 21 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

