"Ələddin"(2019) filmi rekord qırdı

Bütün dünyada əldə etdiyi 2.79 milyard dollarlıq gəlirlə "Avatar" filmini taxtından endirən "Avengers: Endgame"in sahib olduğu rekordlardan birini "Ələddin" filmi qırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 24 mayda yayımlanan Gay Ritçienin filmi 143 günlə 2019-cu ilin ən uzun müddət nümayiş olunan filmi olmağı bacarıb. 3 saatdan uzun olan "Avengers: Endgame" ümumilikdə 4662 salonda və 140 gün nümayiş etdirilmişdi. "Ələddin" isə hələdə ABŞ-da 100-dən çox salonda nümayiş erdirilir.

27 ildən sonra izləyiciləri ilə yenidən görüşən film 1 milyard qazanc əldə edib. Rejissoru Gay Ritçie olan filmdə Vil Smit, Mena Massoud və Naomi Skot limi ulduzlar yer alır.

