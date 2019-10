Azərbaycanlı aparıcı Viktoria Bekhemlə bir arada - FOTO

Amerikada yaşayan aparıcı Günel Hümbətova dünyaca məşhur modelyer Viktoria Bekhemlə bir araya gəlib



Metbuat.az xəbər verir ki, bloqerlik fəaliyyəti ilə məşğul olan Günel onun tədbirinə qonaq kimi dəvət alıb.



Günel tədbirdən paylaşdığı fotoları belə şərh edib:



“Dəhşətli hisslərdir: uşaqlıqdan hər zaman ilhamlandığın, ana, qadın, uğurlu iş xanımı, dəb ikonası kimi özünə örnək götürdüyün, qibtə etdiyin insanın şəxsi tədbirinə dəvət almaq, onunla söhbətləşmək, qucaqlamaq”.

Xatırladaq ki, Günel Amerikada yaşayan Firuz Soliyevlə ailəlidir. Cütlüyün bir qız övladı var.

