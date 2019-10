Azərbaycan Dövlət Universitetinin dosenti Sabir Qəhrəmanov vəfat edib.

Milli.Az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, 82 yaşlı professor xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, S.Qəhrəmanov 60 ilə yaxın Azərbaycan Dövlət Universitetində çalışıb. Ona 2012-ci ildə fəxri professor adı verilib.

Allah rəhmət eləsin!

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.