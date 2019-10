Səidənin arxiv FOTOsu yayılıb

Müğənni Səidə Sultan arxiv fotosunu paylaşıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, illər əvvəl çəkilmiş görüntüsünü "İnstagram" səhifəsində paylaşıb. Müğənnini görənlər onu tanımaqda çətinlik çəkiblər. "Bu, həqiqətən, sənsən? Vallah, özün paylaşmasaydın, inanmazdım", "Bu sənsən, Səidə",- deyə qeyd ediblər.

Fotoda ən çox onun çiynindəki döyməsi diqqət cəlb edib.

"O kərtənkələ hələ də sağdır?", "Bu kərənkələyə nə deyim".

İzləyicilərdən bəziləri isə ifaçını hind qızlarına bənzədiblər:

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.