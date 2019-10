Azərbaycan bu ilin yanvar- sentyabr aylarında 9 103 228,65 kubmetr həcmində təbii qaz ixrac edib.

“Report”un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu həcmdə təbii qazın dəyəri 1 810 567,86 min ABŞ dolları təşkil edib.

Bu ilin doqquz ayında ixrac edilən təbii qazın həcmi ötən ilin müvafiq dövründən 72,97%, dəyəri isə 76,08% çoxdur.

Hesabat dövründə təbii qazın Azərbaycanın ümumi ixracında payı 12,18% olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.