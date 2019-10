Rusiya FTX rəhbəri dünyada terror hücumları qurbanlarının sayını açıqlayıb

"Bu il dünyada baş verən terror hadisələrində 7 mindən çox insan ölüb və xəsarət alıb".

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin (FTX) direktoru Aleksandr Bortnikov Soçidə FTX-nin tərəfdaş dövlətlərinin xüsusi xidmət, təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin XVIII iclasının açılışında çıxış edərkən deyib.

"Yalnız 2019-cu ildə dünyada 1500-dən çox hücum təşkil edilib və nəticədə 7 minə yaxın insan ölüb və xəsarət alıb", - A.Bortnikov bildirib.



