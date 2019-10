Bakı. Trend:

Meksikada ordu qərargahına hücumda olub. Trend-in məlumatına görə, hücum nəticəsində 1-i hərbi qulluqçu olmaqla, 15 nəfər həlak olub.

Məlumata görə, bir qrup naməlum silahlı şəxslər Herrero ştatında ordu qərargahına hücum edib.

Baş prokuror hadisə yerinə gəlib və silahlıların zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıq verib.

