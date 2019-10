İngiltərənin "Liverpul" klubunun futbolçusu Trent Aleksander-Arnold Ginnesin Rekordlar Kitabına düşüb.

"Report"un məlumatına görə, 21 yaşlı oyunçu müdafiəçilər arasında məhsuldar ötürmə sayında Premyer Liqa rekordu müəyyənləşdirib. O, 2018/2019 mövsümündə 12 məhsuldar ötürmə ilə "Everton"un sabiq futbolçuları Endi Hinçkliff (1994/1995) və Leyton Beynsin (2010/2011) rekordlarını yeniləyib.





