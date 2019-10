“Azərsun Holdinq” insan resursları sahəsindəki fəaliyyətinə görə Türkiyədə mükafata layiq görüldü (FOTO)

Bakı. Trend:

İnsan resursları sahəsində Türkiyənin ən böyük təşkilatı olan PERYÖN artıq 11-ci ildir ki, “İnsana dəyər mükafatları” mərasimini həyata keçirir.

“İnsana dəyər mükafatları”nın əsas məqsədi şirkətlərdəki innovativ/yaradıcı və uğurlu təcrübələri öyrənmək, nümunəvi çalışmaları hamıya tanıtmaq, bir birindən öyrənmə prosesini təşviq etmək və dəstəkləməkdir.

Ölkəmizin qeyri-neft sektorunun aparıcı şirkətlərindən olan “Azərsun Holdinq” bu il təşkil edilən mükafatlandırma prosesində yüksək qiymətləndirilib. Türkiyə xaricindən ilk müraciət edən şirkət olan “Azərsun Holdinq”in istedadların inkişafı və idarə edilməsi kateqoriyasındakı təcrübəsi öncə Deloitte Türkiyə tərəfindən incələnmiş və uyğun görülən şirkətlərlə birlikdə jüri qiymətləndirmə mərhələsinə dəvət alıb. Müstəqil ekspert və professorlardan ibarət jüri qarşısında təqdimat edilərək suallar cavablandırılıb. Daha sonra təşkil edilmiş PERYÖN Gala Gecəsində ilk dəfə bu prosesdə iştirak edən “Azərsun Holdinq” Türkiyənin öndə gələn şirkət və holdinqlərini geridə qoyaraq nümunəvi təcrübə kimi finalist mükafatına layiq görülüb. “Azərsun Holdinq”in bu uğuru təkcə Türkiyədə deyil, eyni zamanda mükafatlandırma prosesinin tərəfdaşı olan Avropa insan resursunun idarə edilməsi cəmiyyəti – EAPM nəzdində də böyük maraq və təqdirlə qarşılanıb.

Qeyd edək ki, 2019-cu ildən etibarən PERYÖN “İnsana dəyərdə liderlik” böyük mükafatı Avropa insan resursunun idarə edilməsi cəmiyyəti – EAPM (European Association of People Management) tərəfindən tanınaraq beynəlxalq müstəvidə öz əhəmiyyətini daha da artırmış oldu.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.