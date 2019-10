Türkiyə Prezidenti: "Mülki vətəndaşların soyqırımını görmək istəyirsinizsə Dağlıq Qarabağa baxın"

"Ey Qərb, ey Ərəb Dövlətləri Liqası, ey azacıq da olsa vicdan və əxlaqa sahib ölkələr! Hamınıza müraciət edirəm, dövran belə qalmayacaq, dönəcək”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İnkişaf və Ədalət Partiyasının (AKP) parlamentdəki farksiyasının genişlənmiş toplantısında bildirib.

Türkiyə lideri Afrika ölkələrində, Suriya, İraqda mülki vətəndaşların qətliamından danışarkən, Azərbycanın işğal atltında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində azərbaycanlıların Ermənistan tərəfindən soyqırıma məruz qaldığına işarə edərək deyib: “Mülki vətəndaşların soyqırımını görmək istəsəniz, Dağlıq Qarabağa, Balkanlara, Şimali Kiprə baxın”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.