Lavrovdan PROQNOZ: Bu ölkə yeni terrorçuluq mərkəzinə çevrilə bilər

Bakı. Trend:

Liviya Afrikanın şimalında terrorçuların yeni bazası və digər ölkələrə yayılmasının mənbəyinə çevrilə bilər.

Trend-in məlumatına görə, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Soçidə xüsusi xidmət, təhlükəsizlik orqanları rəhbərləri ilə görüşündə deyib.

O bildirib ki, ölkədə davam edən şiddətli qarşıdurmalar təhlükəsizlik boşluğunun yaranmasına gətirib çıxarıb:

“Bu boşluq fonunda müxtəlif terrorçu qruplaşmaları baş qaldırır, Liviyaya İraqdan və Suriyadan silahlılar toplanır”.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.